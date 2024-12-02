Elmastan kat kat daha değerli! Bursa'da bir köyden çıkarılıyor: Değerini en çok Uzak Doğulular biliyor

Değerli taşlar arasında en yüksek sertliğe sahip olan elmasa dünyada en çok Avustralya, Güney Afrika, Güney Amerika, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde rastlanıyor. Ancak bazı değerli taşlar, elmasın ötesinde nadirlikleri ve estetik özellikleriyle daha yüksek fiyatlarla satışa sunulabiliyor. İşte elmastan daha değerli 7 doğal taş:

Elmastan kat kat daha değerli! Bursa'da bir köyden çıkarılıyor: Değerini en çok Uzak Doğulular biliyor - 1

TANZANİT

Tanzanit, sadece Tanzanya'nın belirli bölgelerinde bulunan nadir bir taş olup özellikle mavi ve mor tonlarıyla tanınır. Son derece nadir olan bu taş, bazı durumlarda elmaslardan daha değerli olabilir. Dengeleyici taş olarak bilinen tanzanit taşını dünyaya ABD'li bir mücevher firması tanıtmıştır.

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Elmastan kat kat daha değerli! Bursa'da bir köyden çıkarılıyor: Değerini en çok Uzak Doğulular biliyor - 2

TOPAZ

Göz alıcı bir taş olan topaz, eğer kırmızı renkteyse elmastan daha yüksek fiyatlara satılabilir. Topaz, florlu alüminyum silikat mineralinden oluşur. Beyaz topaz, buji porseleni yapımında kullanılır. Isıya dayanıklılığı oldukça yüksektir ve pırlanta kesim yoluyla tıraşlandığında elmasla birlikte kullanılabilir.

Elmastan kat kat daha değerli! Bursa'da bir köyden çıkarılıyor: Değerini en çok Uzak Doğulular biliyor - 3

ALEXANDRİT

Alexandrit, rengini ışığın altında değiştirebilen nadir bir taştır. Sarı veya yeşil krizoberiller, ışığı çok az emer ancak alexandrite taşı, kristal yapısından dolayı ışığı emme eğiliminde olan bir türdedir.

Elmastan kat kat daha değerli! Bursa'da bir köyden çıkarılıyor: Değerini en çok Uzak Doğulular biliyor - 4

YEŞİM TAŞI (JADEIT)

Jadeit, özellikle Uzak Doğu'da çok değerli bir taş olarak kabul edilir. Yüksek kaliteli jadeitler, nadir bulunmaları ve tarihi önemleri nedeniyle oldukça pahalı olabilir. Jadeit taşına Bursa ilinin Bektaşlar köyü yakınlarında da rastlanır.

Jadeit, aynı zamanda Çinli iş adamlarının özellikle iş görüşmelerinde şans ve uğur getirmesi açısından yanlarından ayırmadığı bir taştır.

Elmastan kat kat daha değerli! Bursa'da bir köyden çıkarılıyor: Değerini en çok Uzak Doğulular biliyor - 5

BEYAZ SAFİR

Beyaz safir, elmasın estetik özelliklerine sahip olsa da daha az bilinir. Öyle ki bazı safir türleri, elmastan daha pahalıdır.

Saflığı ve sadeliği temsil eden beyaz safir, mücevher tasarımlarına renk katan çok özel ve değerli bir taştır. Yüksek sertlik oranıyla dikkat çeken safirin, kişiyi olumsuz enerjilerden koruduğuna inanılır.

Elmastan kat kat daha değerli! Bursa'da bir köyden çıkarılıyor: Değerini en çok Uzak Doğulular biliyor - 6

PARAIBA TURMALINI

Bu taş, canlı mavi ve yeşil rengiyle tanınır. Yüksek kaliteli Paraiba turmalinleri, elmaslardan daha pahalıya satılabilir. Paraiba turmalin silikat mineral sınıfına aittir. Adını 1980'lerde bulunduğu Brezilya'nın Paraiba eyaletinden alır.

Elmastan kat kat daha değerli! Bursa'da bir köyden çıkarılıyor: Değerini en çok Uzak Doğulular biliyor - 7

ÇÖL GÜLÜ (SELENİT)

Çöl gülü, doğal formu ve eşsiz yapısı ile dikkat çeker. Nadirliği ve büyüleyici görüntüsü ile değerli taşlar arasında yer alabilir. Kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat dihidrat olan selenit, asil doğal taşlar kategorisinde yer alır. Selenit taşı, özellikle gece lambası üretiminde sıklıkla kullanılır.

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