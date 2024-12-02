Elmastan kat kat daha değerli! Bursa'da bir köyden çıkarılıyor: Değerini en çok Uzak Doğulular biliyor

BEYAZ SAFİR

Beyaz safir, elmasın estetik özelliklerine sahip olsa da daha az bilinir. Öyle ki bazı safir türleri, elmastan daha pahalıdır.

Saflığı ve sadeliği temsil eden beyaz safir, mücevher tasarımlarına renk katan çok özel ve değerli bir taştır. Yüksek sertlik oranıyla dikkat çeken safirin, kişiyi olumsuz enerjilerden koruduğuna inanılır.