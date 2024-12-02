Elmastan kat kat daha değerli! Bursa'da bir köyden çıkarılıyor: Değerini en çok Uzak Doğulular biliyor
Değerli taşlar arasında en yüksek sertliğe sahip olan elmasa dünyada en çok Avustralya, Güney Afrika, Güney Amerika, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde rastlanıyor. Ancak bazı değerli taşlar, elmasın ötesinde nadirlikleri ve estetik özellikleriyle daha yüksek fiyatlarla satışa sunulabiliyor. İşte elmastan daha değerli 7 doğal taş:
TANZANİT
Tanzanit, sadece Tanzanya'nın belirli bölgelerinde bulunan nadir bir taş olup özellikle mavi ve mor tonlarıyla tanınır. Son derece nadir olan bu taş, bazı durumlarda elmaslardan daha değerli olabilir. Dengeleyici taş olarak bilinen tanzanit taşını dünyaya ABD'li bir mücevher firması tanıtmıştır.