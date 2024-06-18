Elveda Rumeli dizisi hayatını değiştirdi! ‘Sütçü Ramiz'in arabasını yaparak başladı, şimdi film yapımcılarına satıyor
Elveda Rumeli dizisinde Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Sütçü Ramiz karakterinin arabasından esinlenerek tarihi el sanatlarına yönelen 67 yaşındaki Savaş Okçay, su kuyuları, faytonlar ve kanılar gibi geleneksel araçlar üreterek eserlerini film yapımcılarına satıyor.
Tokatlı 67 yaşındaki Savaş Okçay, tır şoförlüğünden emekli olduktan sonra eşiyle birlikte tarihi el sanatlarına yöneldi.