Elveda Rumeli dizisi hayatını değiştirdi! ‘Sütçü Ramiz'in arabasını yaparak başladı, şimdi film yapımcılarına satıyor

Diyarbakır'a kuyu ve Tokat yaylısı gönderdim. Yalova'ya çiçekçilere gönderdim içine membran döşeyerek çiçek koydular. Tokat'taki kuruyemişçilere verdim. İstanbul'a çok araba sattım. Film yapımcılarına verdim. Eskinin at ve kanı arabaları unutulmaya yüz tuttu. Onları canlandırmaya çalışıyorum. Tarihi yaşatmaya çalışıyoruz. Biz emsallerimiz biliyor. Bizden sonrakiler hatırlamadığı için onlara yaşatmaya çalışıyoruz. Villa ve iş yerlerine hediyelik eşya olarak yapıp satıyoruz” dedi.