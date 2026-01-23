Emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti

Arada da AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışma ve arbede sürdü. Aranın ardından birleşimi açan Adan, İçtüzük'e göre Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz pankart benzeri materyal getirmenin ve kullanmanın yasak olduğunu hatırlatarak, bu konuda siyasi partilerin grup başkanvekilleri arasında da mutabakat imzalandığını anımsattı.

Ağbaba'nın konuşma yapmak için kürsüye yeniden karton tabutla çıkmak istemesi üzerine tekrar tartışma ve arbede yaşandı. Adan, birleşime bir kez daha ara verdi. Aranın ardından kürsüye gelen Ağbaba, en düşük emekli aylığına yapılan artışa ilişkin iktidarı eleştirdi. Daha sonra kanun teklifi oylanarak kabul edildi.

Genel Kurulda düzenlemenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.