Emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
23.01.2026 02:57
Son Güncelleme: 23.01.2026 03:20
AA
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında arbede çıktı. CHP lideri Özel, düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurdu.
En düşük emekli aylığının artıran düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Ayrıca işverenlere sunulan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya çıkarıldı.
GENEL KURUL'DA TARTIŞMA
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kanun teklifinin 15'inci maddesinin görüşmeleri sırasında önerge vererek, usul tartışması açılmasını talep etti. Lehte söz alan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İçtüzük'e göre usul tartışması açılamayacağını belirterek, milletvekillerinin İçtüzük'e uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, iktidarı eleştirdi. Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin temel kanun olarak görüşüldüğünü, maddeler üzerinde sadece önerge işlemlerinin yapıldığını ve usul tartışmasının açılamayacağını belirtti.
ARBEDE ÇIKTI
Teklifin tümünün oylamasından önce lehte söz alan AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, teklife ilişkin bilgi verdi. Aleyhte söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kürsüye, kartondan yapılan tabut ve mezar taşı ile çıkmak istedi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Adan, Ağbaba'yı uyararak "Bunları getiremezsiniz." dedi. AK Partili milletvekillerinin, CHP'li milletvekillerinin elinden karton tabutu almak istemesi üzerine Genel Kurulda arbede yaşandı. Meclis Başkanvekili Adan, birleşime ara verdi.
Arada da AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışma ve arbede sürdü. Aranın ardından birleşimi açan Adan, İçtüzük'e göre Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz pankart benzeri materyal getirmenin ve kullanmanın yasak olduğunu hatırlatarak, bu konuda siyasi partilerin grup başkanvekilleri arasında da mutabakat imzalandığını anımsattı.
Ağbaba'nın konuşma yapmak için kürsüye yeniden karton tabutla çıkmak istemesi üzerine tekrar tartışma ve arbede yaşandı. Adan, birleşime bir kez daha ara verdi. Aranın ardından kürsüye gelen Ağbaba, en düşük emekli aylığına yapılan artışa ilişkin iktidarı eleştirdi. Daha sonra kanun teklifi oylanarak kabul edildi.
Genel Kurulda düzenlemenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
1 OCAKTAN İTİBAREN GEÇERLİ
Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşan teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18.40'lık artışla 20 bin TL’ye yükseltildi. 3 bin 119 liralık zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı bünyesinde maaş alanların maaş zam farklarının bugün hesaplarına geçeceğini duyurmuştu.
DEVLET MEMURLARINDA DİSİPLİN CEZALARI
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelere göre, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı çerçevesinde devlet memurlarının disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde uygulanacak zaman aşımı süresine ilişkin düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrayacak. Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin cezası zaman aşımı süresi içerisinde, zaman aşımı süresinin dolması veya 6 aydan daha az süre kalması halinde en geç 6 ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden tesis edilebilecek.
ELEKTRİKLİ SKUTER KARARI
Karayolları Trafik Kanunu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görevlerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre Bakanlık, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemekle yetkili olacak.
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun dahilinde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil ve terkin uygulaması kapsamında yurt içinden temin edilebilmesine imkan veren düzenlemenin uygulama süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatılacak. Düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.
ÖZEL: AYM'YE GÖTÜRECEĞİZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, teklifin kabul edilmesinin ardından, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin Genel Kurul'da çıkan tartışmalara ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, "İçerideki yüksek tansiyon sokaktaki reaksiyon ve tepkinin AK Parti milletvekilleri üzerinde oluşturduğu baskıdan başka bir şey değildir. Bir grup başkanvekilinin, sokaktaki durumu anlatmak için kürsüye götürülmek istenen materyale saldırması Meclis'te görülmüş iş değildir." diye konuştu.
İktidarın oylamada ellerini emekliden yana değil, emeklinin karşısında kaldırdığını söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı: "Sokağa çıkacak halleri, kullandıkları oyu savunacak durumları olmadığı için de şiddete başvuruyorlar. Grubumuz son derece sakin kaldı, emeklinin halini sembolize eden tabutun AK Parti zoruyla kürsüye çıkarılmamasını kabul etmediler. Emekliyi o tabutun içine sokanlar artık sokağa çıkacak halde değildir. O yüzden bu reaksiyonu gösteriyorlar."
Emekliler ile ilgili verdikleri mücadelenin Meclis evresinin bittiğini, bundan sonra mücadelelerini sokaklarda ve meydanlarda sürdüreceklerini söyleyen CHP lideri Özel, "Kanunu kesinlikle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Bu kanun, Anayasanın insanca yaşama hakkından tutun da eşitlik ilkesine, adalete, hukuk devletine ve sağlık hakkına, Anayasanın neredeyse tüm maddelerine aykırılık teşkil eden vicdansız bir kanundur. Bu vicdansızlığı mutlaka Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Eğer ki devlet bir asgari ücret belirliyorsa, bir esnaf asgari ücretin bir lira altında dahi birine maaş veriyorsa ve buna ceza veriyorsa, devlet kendi emeklisine asgari ücretin altında maaş ödeyemez." ifadelerini kullandı.