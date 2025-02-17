Emekli banka promosyonları 2025 güncel liste: En yüksek promosyon veren özel ve kamu bankaları hangileri?
Emekli maaşına gelen yüzde 15.75 oranında zammın ardından birçok banka emeklilere özel banka promosyonu kampanyalarını duyurdu. Maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren SSK, Bağ-Kur emeklileri, banka promosyonu ödemelerinden yararlanabilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Yapı Kredi, Akbank, Halkbank gibi bankalar, emekli promosyonu ödemelerini güncelledi. Maaşını taşıma hazırlığında olan emekliler ise en yüksek promosyon ödemesi yapan bankaları tercih ediyor. Peki En yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, Şubat 2025 emekli maaşı banka promosyon ödemeleri detayları…
Emekli maaşı promosyon ödemeleri, bankalara göre farklılık gösterdiğinden SSK, Bağ-Kur emeklileri en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalara odaklandı. Kamu bankaları ve özel bankalar tek tek güncel promosyon ödemesi tutarlarını duyurdu. Promosyon başvuru işlemleri, banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de gerçekleştirebiliyor. Emeklilere maaş aralığına göre promosyon ödemesi yapılırken daha yüksek emekli aylığı alanlar, daha yüksek promosyon ödemesi alabiliyor. Emekli maaşı banka promosyonları, SGK ile yapılan anlaşmaya göre belirleniyor. Peki Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor? İşte, bankaların 2025 yılı güncel promosyon ödemeleri…