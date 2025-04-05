Emekli bayram ikramiyesi fark ödeme tarihleri 2025: 1.000 TL fark ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yatırılmaya devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olanlarla birlikte diğer hak sahipleri bin liralık farkların yatırılacağı tarihe odaklandı. Bayram ikramiyeleri bu yıl 4 bin lira olarak belirlenirken kanun teklifi bayramdan önce yasalaşmadığından ikramiyeler 3 bin lira olarak hesaplara aktarıldı. Fark ödeme tarihleri ise SGK tarafından duyuruldu. Peki Emekli bayram ikramiyesi farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, SGK tarafından duyurulan 4A, 4B ve 4C ikramiye ödeme takvimi…
Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 4A,4B ve 4C emeklileri alternatif yöntemlerle ikramiye ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol edebiliyor. Ramazan Bayramı geride kalırken benzer şekilde yaklaşık 16 milyon emekli Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı’nda da ikramiyeden yararlanabilecek. Kurban Bayramı’ndaki ikramiye ödemeleri, kanun teklifi yasalaştığı için tek seferde hesaplara yatırılacak. SGK emekli ikramiyesi fark ödemelerine 4A’dan başladı. Peki Bayram ikramiyesi farkı yattı mı? İşte, fark ödemesi sorgulama yöntemi…