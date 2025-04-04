Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yattı mı? 1.000 TL fark ödemesi sorgulama (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI 2025 SORGULAMA

Bin liralık emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri açıklanan takvime göre bugünden (3 Nisan) itibaren yatırılmaya başlandı.16 milyon emekli ve diğer hak sahipleri fark ödemelerini internet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.



Emekli bayram ikramiyesi 1.000 TL’lik fark ödemesini sorgulamak isteyenler e-Devlet üzerinden sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazarak sorgulama ekranına gidebilir. Sorgulama ekranında ikramiye tipi ve ödeme durumu kontrol edilebilir.



Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Emekliler, bankaların müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılıkla bakiye kontrolü yaparak alternatif olarak ikramiyenin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.