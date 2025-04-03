Emekli bayram ikramiyesi farkı (1.000 TL) sorgulama: 2025 4A/4B ve 4C bayram ikramiyeleri fark ödemeleri yattı mı?
Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira olurken yasa teklifinin bayram öncesinde Resmi Gazete’de yayımlanmaması sebebiyle fark ödemeleri yapılamamıştı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ilk etapta 3 bin liralık bayram ikramiyeleri yatırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bin liralık fark ödeme tarihlerini ayrıca duyurdu. Emekli bayram ikramiyesi fark ödemesi sorgulamaları internet üzerinden yapılabilir. Emekli bayram ikramiyeleri fark ödemeleri başladı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri fark ödemesi yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, 1.000 TL fark ödemesi sorgulama ekranı
Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 4A,4B ve 4C emeklileri alternatif yöntemlerle ikramiye ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol edebiliyor. Ramazan Bayramı geride kalırken benzer şekilde yaklaşık 16 milyon emekli Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı’nda da ikramiyeden yararlanabilecek. Kurban Bayramı’ndaki ikramiye ödemeleri, kanun teklifi yasalaştığı için tek seferde hesaplara yatırılacak. SGK emekli ikramiyesi fark ödemelerine 4A’dan başladı. Peki Bayram ikramiyesi farkı yattı mı? İşte, fark ödemesi sorgulama yöntemi…