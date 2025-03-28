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Emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum: 1000 TL ikramiye farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler bakanlıkta

Emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum, 1000 TL farkın yatırılmasını bekleyen emeklilerin gündeminde yer alıyor. Fark ödemeleri için gözler SGK’ya çevrildi. TBMM Genel Kurulu’nda emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 4 bin lira olmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. SSK ,Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar ve diğer hak sahipleri fark ödemelerine odaklandı. 3000 bin lira emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri hafta başında başlarken cuma gününe kadar tamamlanacak. Fark ödemeleri ise ayrıca yapılacak. Peki, 1000 TL emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son gelişmeler…

Emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum: 1000 TL ikramiye farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler bakanlıkta - 1

Emekliler bayram ikramiyesinde kalan 1000 liralık kısmın ödenmesini bekliyor. Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak. Bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenmiş olacak. İşte, emekli bayram ikramiyesi fark ödemesinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum: 1000 TL ikramiye farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler bakanlıkta - 2

3 BİN LİRALIK KISIM ÖDENDİ

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılmaya başlandı.

SGK tarafından açıklanan takvime göre ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken 28 Mart tarihine kadar tamamlanacak.

Emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum: 1000 TL ikramiye farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler bakanlıkta - 3

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

Konuya ilişkin SGK'dan yapılan açıklamada;

"Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" denildi.




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