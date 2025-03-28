Emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum: 1000 TL ikramiye farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler bakanlıkta
Emekli bayram ikramiyesi farkı ödemelerinde son durum, 1000 TL farkın yatırılmasını bekleyen emeklilerin gündeminde yer alıyor. Fark ödemeleri için gözler SGK’ya çevrildi. TBMM Genel Kurulu’nda emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 4 bin lira olmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. SSK ,Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar ve diğer hak sahipleri fark ödemelerine odaklandı. 3000 bin lira emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri hafta başında başlarken cuma gününe kadar tamamlanacak. Fark ödemeleri ise ayrıca yapılacak. Peki, 1000 TL emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son gelişmeler…
Emekliler bayram ikramiyesinde kalan 1000 liralık kısmın ödenmesini bekliyor. Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak. Bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenmiş olacak. İşte, emekli bayram ikramiyesi fark ödemesinde son durum...