Emekli cinayet masa polisinden olay yeri yorumu: Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti?
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan ve 312 gün sonra bir dere kenarında kemikleri bulunan Ekonomist Korhan Berzeg'in ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor ile belli olacak. "Vahşi hayvanların saldırısına mı uğradı? Yoksa bir cinayete mi kurban gitti?" sorularının cevapları aranırken bölgede inceleme yapan emekli cinayet masası polisi Savaş Kurtbaba, Berzeg'in bulunduğu yerin konumu itibarıyla cinayet ihtimalinin daha kuvvetli olduğuna dikkat çekti. Haber: Osman Terkan
84 yaşındaki Berzeg 17 Haziran 2023'te Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden yürüyüş yapmak için çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Berzeg'e ait olduğu ortaya çıkan kemik parçaları ile özel eşyaları Berzeg'in yürüyüş yolunun ters istikametinde bulundu.