Emekli cinayet masa polisinden olay yeri yorumu: Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti?

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan ve 312 gün sonra bir dere kenarında kemikleri bulunan Ekonomist Korhan Berzeg'in ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor ile belli olacak. "Vahşi hayvanların saldırısına mı uğradı? Yoksa bir cinayete mi kurban gitti?" sorularının cevapları aranırken bölgede inceleme yapan emekli cinayet masası polisi Savaş Kurtbaba, Berzeg'in bulunduğu yerin konumu itibarıyla cinayet ihtimalinin daha kuvvetli olduğuna dikkat çekti. Haber: Osman Terkan

Emekli cinayet masa polisinden olay yeri yorumu: Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? - 1

84 yaşındaki Berzeg 17 Haziran 2023'te Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden yürüyüş yapmak için çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Berzeg'e ait olduğu ortaya çıkan kemik parçaları ile özel eşyaları Berzeg'in yürüyüş yolunun ters istikametinde bulundu.

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Emekli cinayet masa polisinden olay yeri yorumu: Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? - 2

Ölümü DNA testiyle kesinleşen ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili sır perdesi henüz aralanamazken uzmanlar cinayet şüphesi ve vahşi hayvan saldırısı üzerinde duruyor.

Emekli cinayet masa polisinden olay yeri yorumu: Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? - 3

VAHŞİ HAYVAN SALDIRISI

Berzeg'e ait kemik parçalarının bulunduğu bölge çizgili sırtlanların üreme alanı olduğundan vahşi hayvanların saldırısına uğramış olabileceği ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.

Emekli cinayet masa polisinden olay yeri yorumu: Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? - 4

CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Bölgede inceleme yapan emekli cinayet masası polisi Savaş Kurtbaba ise cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

Emekli cinayet masa polisinden olay yeri yorumu: Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? - 5

Berzeg'in öldürüldüğünü, cinayet şüphesini ortadan kaldırılmak için de zanlıların özellikle Berzeg'in cansız bedenini vahşi hayvanların bulunduğu bölgeye götürdüğünü düşünüyor.

Emekli cinayet masa polisinden olay yeri yorumu: Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? - 6

Cesedin yola yakın bir yerde bulunmuş olmasının cinayeti güçlendiren nedenler arasında yer aldığına dikkat çeken Kurtbaba, "O yaşta bir insanın buraya tırmanış yapması zor ama bir araçla buraya getirilme ihtimali çok yüksek." dedi.

"Buraya getirip atmışlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullanan emekli polis, "Gelme şansı yok, çok uzun yol. Biz arabayla yarım saatte geldik." diye konuştu.

Emekli cinayet masa polisinden olay yeri yorumu: Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? - 7

ADLİ TIP'IN RAPORU BEKLENİYOR

Aynı bölgede Berzeg'in kafatasına da rastlandı.

Kesin ölüm nedeninin tespiti için kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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