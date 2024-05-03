Emekli cinayet masa polisinden olay yeri yorumu: Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti?

Cesedin yola yakın bir yerde bulunmuş olmasının cinayeti güçlendiren nedenler arasında yer aldığına dikkat çeken Kurtbaba, "O yaşta bir insanın buraya tırmanış yapması zor ama bir araçla buraya getirilme ihtimali çok yüksek." dedi.

"Buraya getirip atmışlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullanan emekli polis, "Gelme şansı yok, çok uzun yol. Biz arabayla yarım saatte geldik." diye konuştu.