Emekli maaş ödemeleri ne zaman? Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerine dair açıklama yaptı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin ardından kafası karışan milyonlarca emekliye kesin haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Peki, emekli maaş ödemeleri ne zaman? Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi?

Emekli maaş ödemeleri ne zaman? Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi? - 1

Emekli maaş ödeme tarihleri milyonlarca hak sahibinin gündeminde yer alıyor. Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar. İşte, güncel emekli maaşı ödeme tarihleri...

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Emekli maaş ödemeleri ne zaman? Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi? - 2

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

Emekli maaş ödemeleri ne zaman? Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi? - 3

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Emekli maaş ödemeleri ne zaman? Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi? - 4

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaş ödemeleri ne zaman? Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi? - 5

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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