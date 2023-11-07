Emekli maaş ödemeleri ne zaman? Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerine dair açıklama yaptı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin ardından kafası karışan milyonlarca emekliye kesin haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Peki, emekli maaş ödemeleri ne zaman? Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi?
Emekli maaş ödeme tarihleri milyonlarca hak sahibinin gündeminde yer alıyor. Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar. İşte, güncel emekli maaşı ödeme tarihleri...