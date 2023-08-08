Emekli maaşına ek zam ne zaman yapılacak? Emekliye ek zam olacak mı?
Milyonlarca emekli ve hak sahibi şimdi ek zam olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Emekli zamlarının açıklanmasının ardından, oranlardan memnun olmayan emekliler seyyanen zam talebinde bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de yapılmasını istemişti. Ergün, "Emeklilerin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır." demişiti. Konuya dair Cumhurbaşkanı da açıklama yapmıştı. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı? SSK - Bağ/Kur ve Emekli Sandığı aylığına ek zam olacak mı?
Emeklilerin ek zam beklentisi Ağustos ayıyla birlikte devam ediyor. Yapılan zam oranından tatmin olmayan milyonlarca emekli, resmi kurum ve kişilerden gelecek açıklamalara kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından emekli maaşlarına yönelik araştırmalar ve beklentiler arttı. İşte, emekli maaş zammında son gelişmeler...