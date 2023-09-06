Emekli maaşına ek zam yapılacak mı? Emeklilere ek zam ne zaman?
Emekli maaşına ek zam konusu Eylül ayında da gündemde. Emeklilere yapılan zammın ardından beklentileri karşılanmayan milyonlarca emekli günlerdir ek zam bekliyor. Bu hususta çeşitli girişimlerde bulunan emeklilere sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Emekliler şimdi bu kapsamda son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, emekliye zam ne zaman yapılacak? Emekli maaşına ek zam ne zaman?
Emeklilere ek zam hakkındaki araştırmalar hızlandı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." demişti. İşte, emekliye ek zamda son durum ve güncel açıklamalar...