Emekli maaşına zam ne zaman yapılacak? Emekliye ek zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammın ardından birçok emeklinin ek zam beklentisi devam ediyor. Son olarak emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 5.000 lira ikramiye ödemesi kararı alınmıştı. Peki, emeklilere ek zam olacak mı? Emekli zammı ne zaman belli olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Emekliler, geçtiğimiz temmuz ayında yapılan zamdan bu yana ek zam beklentisi içinde. İşte, emeklilere maaş zammına dair son bilgiler...