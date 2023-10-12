Emekli maaşına zam ne zaman yapılacak? Emekliye ek zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammın ardından birçok emeklinin ek zam beklentisi devam ediyor. Son olarak emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 5.000 lira ikramiye ödemesi kararı alınmıştı. Peki, emeklilere ek zam olacak mı? Emekli zammı ne zaman belli olacak?

Emekli maaşına zam ne zaman yapılacak? Emekliye ek zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Emekliler, geçtiğimiz temmuz ayında yapılan zamdan bu yana ek zam beklentisi içinde. İşte, emeklilere maaş zammına dair son bilgiler...

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Emekli maaşına zam ne zaman yapılacak? Emekliye ek zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 2

CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Emekliye zam için yıl başında kapsamlı bir düzenlemenin yapılacağını belirten Erdoğan, "Emeklilere ödeme Kasım ortasında. Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Erdoğan, “Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emeklilerle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Emekli maaşına zam ne zaman yapılacak? Emekliye ek zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 3

TEMMUZDA YÜZDE 25 ZAM VERİLMİŞTİ

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 25 zam yapılmıştı.

Memurlara yapılan 8 bin 77'lik seyyanen artış sonrası emekliler de maaşlarda iyileştirmeye yönelik talepte bulunmuştu.

En düşük emekli maaşı halen 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Emeklilerin yeni maaşları ocak ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

Emekli maaşına zam ne zaman yapılacak? Emekliye ek zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 4

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Emeklilere ek zam ile ilgili çalışmaların yılbaşında netleşmesi bekleniyor.

TBMM'deki çalışmalar başlayınca haberimizde yer vereceğiz.

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