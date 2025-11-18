Emekli öğretmenin hazin sonu! Kanseri bir hafta önce yenmişti, trafik kavgasında öldürüldü

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ayşe Coşkun Beyan da babası için adalet istediğini ifade ederek, "Hem kızı, hem doktoruyum. 3 senedir akciğer kanserinde mucize yarattık. 1 hafta önce taramasını yaptık, hiçbir şeyi kalmamıştı. Sevinçle memleketlerine geliyorlardı. Annem, 'Bu adam hasta' diye yalvarmasına rağmen cani vahşice vurup durmuş. Babam yere düştükten sonra bile tekme atmaya gelmiş. Annemi sürüklemiş. Adalet istiyoruz. Babam kanseri yendi ama caniyi yenemedi.” dedi.

Coşkun’un Diş Hekimi oğlu Emrah Coşkun ise “Saldırgan arabanın önce arkasına vuruyor. Önünü kesiyor arabadan iniyor ve camları yumruklamaya başlıyor. Babam konuşmak için camı indirdiğinde yumruk atıyor. Babam ne olduğunu anlamak için kapıyı açtığında dışarıya çıkarıp aracın diğer tarafına kadar sürükleyip darbediyor. Ne yazık ki, orada babamı kaybediyoruz.” diye konuştu.