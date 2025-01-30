Emekli olup Elazığ'daki köyüne yerleşti: 29 köpek ve 30'dan fazla kediye bakıyor

''Ben 70 yaşında, KOAH hastasıyım. Eşim de şeker hastası. Geçen sene 40 yaşındaki evladımı toprağa verdik. Yine de köyümü terk etmedim. Bu hayvanlara bakmak mecburiyetindeyiz. Elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar bakıyorum. Ama baktığımız hayvanlar da sokaklarda perperişan haldeler. Devlet eliyle belediyeler toplarsa, barınaklarda bakılsa bunların aşısı, kısırlaştırması yapılırsa daha iyi olur. Burada ne kadar baksak da gücüm nereye kadar yeter ki? Buna devletimiz de el atarsa daha iyi olur, daha sağlıklı olur.''