Emekli olup Elazığ'daki köyüne yerleşti: 29 köpek ve 30'dan fazla kediye bakıyor
Emekli olduktan sonra Elazığ'daki köyüne yerleşen 70 yaşındaki Turan İkinci, burada 9'u yavru 29 köpek ile 30'un üzerinde kediye bakmaya başladı. Hayvan sevgisi zamanla tutkuya dönüşen İkinci, "Geçen sene 40 yaşındaki evladımı toprağa verdik. Yine de köyümü terk etmedim. Bu hayvanlara bakmak mecburiyetindeyiz. Elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar bakıyorum" dedi.
Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndan (PTT) emekli olan Turan İkinci'nin, 1985 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde çalıştığı sırada sahiplendiği kedi ile başlayan hayvan sevgisi, tutkuya dönüştü.