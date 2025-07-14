Emekli olup köyüne döndü: 4 yıldır üretimini yapıyor, sırada salep var



Lavanta ekilen tarlada incelemelerde bulunan Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut ise, "Bu üreticilerimizin küçük alandan büyük kazançlar elde edebilmesi ve bunları katma değerli ürünlere çevirmesi ile alakalı bir talepleri var. Karaman genelinde 928 dekarlık bir alanda lavanta üretimimiz var. Toplamda da 3,5 ila 4 ton arasında yağ elde ediyoruz. Mühim olan bu üreticilerimize pazarlama noktasında yol açmak. Ürünlerini katma değere çevirmesini sağlamak. Bu noktada il müdürlüğü olarak 2026 yılında ajanslara projeler sunduk. Bu projeler hayata geçtiği zaman üreticilerimize katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.