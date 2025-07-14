Emekli olup köyüne döndü: 4 yıldır üretimini yapıyor, sırada salep var
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Gökçekent köyünde lavanta yetiştiriciliği yapan emekli hemşire Betül Arslan, lavantadan sonra salep yetiştirmeyi hedefliyor.
Uzun yıllar Konya’da çalıştığı hastaneden emekli olduktan sonra memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Gökçekent köyüne yerleşen Betül Arslan, 4 yıldır üretimini yaptığı lavantadan sonra salep bitkisi yetiştirmeyi hedefliyor.
Emekli olduktan sonra çiftçilik yapan Betül Arslan, "Gökçekent köyünde lavanta yetiştirdiğimiz 9 dönümlük alanda geçen seneden bu yana artık asıl verime geçmiş bulunmaktayız.