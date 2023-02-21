Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı - 1

Emekli Orgeneral Şener Eruygur için İstanbul'da Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde askeri tören düzenlendi.

Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı - 2

Eruygur'un Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne fotoğrafı ve madalyaları konuldu. Cenaze namazı öncesi subaylar Eruygur'un naaşının başında saygı nöbeti tuttu.

Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı - 3

Törene katılan Şener Eruygur'un eşi Mukaddes, oğlu Kemalettin, kızı Ayça ile gelini Özlem Eruygur ve kız kardeşi Şengül Çamkaya cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı - 4

Cenaze törenine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ile Eruygur'un yakınları, silah arkadaşları ve askeri görevliler katıldı.

Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı - 5

Basın mensuplarına açıklama yapan İlker Başbuğ, Eruygur ile öğrencilik yıllarında tanıştığını belirterek, "Harp Akademilerinde beraber öğrencilik yaptık. Ondan sonraki görevlerde yakın çalışma arkadaşıydık. Değerli bir subaydı, değerli bir generaldi. Türk Silahlı Kuvvetlerine üstün hizmetler verdi. Emekli olduktan sonra da Atatürkçü Düşünce Derneğinin başkanlığını yaptı. Ama maalesef biliyorsunuz Ergenekon kumpasıyla ilk karşı karşıya kalanlardan birisiydi. 2008 tutuklandı. Orada talihsiz bir kaza geçirdi. Ondan sonra kendini toparlayamadı, bugünlere geldik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı - 6

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Eruygur'un naaşı top arabasına konularak saygı yürüyüşü yapıldı.

Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı - 7

Şener Eruygur'un cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı - 8
Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı - 9

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