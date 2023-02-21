Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolculuğuna uğurlandı

Basın mensuplarına açıklama yapan İlker Başbuğ, Eruygur ile öğrencilik yıllarında tanıştığını belirterek, "Harp Akademilerinde beraber öğrencilik yaptık. Ondan sonraki görevlerde yakın çalışma arkadaşıydık. Değerli bir subaydı, değerli bir generaldi. Türk Silahlı Kuvvetlerine üstün hizmetler verdi. Emekli olduktan sonra da Atatürkçü Düşünce Derneğinin başkanlığını yaptı. Ama maalesef biliyorsunuz Ergenekon kumpasıyla ilk karşı karşıya kalanlardan birisiydi. 2008 tutuklandı. Orada talihsiz bir kaza geçirdi. Ondan sonra kendini toparlayamadı, bugünlere geldik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.