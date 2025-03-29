Emekli Promosyonları 2025: Bankaların güncel emekli promosyonu tutarları | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emeklilere promosyon ödemeleri, maaşa göre her bankada farklı tutarlarda gerçekleşiyor. En yüksek banka promosyonu veren bankalar ise emekli aylığı alan vatandaşları gündeminde. Aylık maaşa göre belirlenen promosyon tutarlarını alabilmek için söz konusu bankadan maaş alınıyor olması gerekiyor. Emekliler ''hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, banka banka promosyon tutarları...
Emekli banka promosyonu bir ek ücrettir ve yılda bir defa ödenir. Emekli aylığının tahsil edildiği bankadan promosyon ödemesi alınabilir. Her bankanın sunduğu promosyon tutarı ise değişiklik gösterir. Bankalar, kendilerini tercih eden müşterilerine promosyon ödemesi yapar ve promosyon başvurusu için banka şubelerine ya da internet bankacılığına başvurulabilir. İşte, 2025 banka promosyonu tutarları...