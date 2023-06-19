Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri
Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini bildirdi. Peki, emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından emeklilerin araştırmaları hız kazandı. İşte, 2023 Kurban Bayramı ikramiye ödemelerine dair bilgiler...