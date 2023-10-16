Emekli zammı ne zaman yapılacak? Emekliye ek zam ve refah payı ne zaman verilecek? İşte emekliye ek zamda son bilgiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı. Emekliler, geçtiğimiz temmuz ayında yapılan zamdan bu yana ek zam beklentisi içinde. Peki, emeklilere ek zam olacak mı? Emekli zammı ne zaman belli olacak?
Emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammın ardından birçok emeklinin ek zam beklentisi devam ediyor. Son olarak emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 5.000 lira ikramiye ödemesi kararı alınmıştı. İşte, emeklilere maaş zammına dair son bilgiler...