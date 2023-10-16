Emekli zammı ne zaman yapılacak? Emekliye ek zam ve refah payı ne zaman verilecek? İşte emekliye ek zamda son bilgiler

TEMMUZDA YÜZDE 25 ZAM VERİLMİŞTİ

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 25 zam yapılmıştı.



Memurlara yapılan 8 bin 77'lik seyyanen artış sonrası emekliler de maaşlarda iyileştirmeye yönelik talepte bulunmuştu.



En düşük emekli maaşı halen 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor.



SSK ve Bağ-Kur emeklileri her 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Emeklilerin yeni maaşları ocak ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.



EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?



Emeklilere ek zam ile ilgili çalışmaların yılbaşında netleşmesi bekleniyor.



TBMM'deki çalışmalar başlayınca haberimizde yer vereceğiz.