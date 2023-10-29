Emeklilere 5.000 TL ne zaman yatacak? 29 Ekim ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Emeklilere 5 bin lira ödenmesini öngören madde TBMM'de kabul edildi. 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Peki, emeklilere ikramiye ödemesi ne zaman?
TBMM Genel Kurulunda, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme kabul edildi. Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak. İşte, emeklilere ikramiye ödemesi hakkında bilgiler...