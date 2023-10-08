Emeklilere 5000 lira ikramiye ne zaman verilecek? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde son durum
Son yıllarda Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli ikramiyesi ile ilgili gelişmeler, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yeniden gündeme geldi. Bir kereye mahsus olmak üzere, emekli vatandaşlara ve hak sahiplerine 5000 lira tutarında ikramiye ödenmesi gündemde. Milyonlarca emekli ise bu gelişmeye dair son bilgileri araştırıyor. Peki, emeklilere 29 Ekim ikramiyesi ne zaman verilecek?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, emeklilere 5000 lira ikramiye gündemi meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz aydan bu yana kamuoyunun gündeminde yer alan ikramiye konusu, 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla yeniden yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, emeklilere 5000 lira 29 Ekim ikramiyesine dair en güncel bilgiler...