Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekliye 5000 TL 29 Ekim ikramiyesi

Emekliye 5000 TL 29 Ekim ikramiyesi verileceğine yönelik iddialar yoğunlaştı. Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda AK Parti'den emeklilere 5 bin TL ikramiye açıklaması geldi. Peki, Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak mı?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekliye 5000 TL 29 Ekim ikramiyesi - 1

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor. 29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceği iddialarıyla ilgili araştırmalar, Ekim ayına az bir zaman kala hız kazandı. İşte, 5 bin TL ikramiye ödemesi hakkında son bilgiler...

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Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekliye 5000 TL 29 Ekim ikramiyesi - 2

AK PARTİ'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu.

Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı’nda ‘Şehir Buluşmaları’ toplantısında konuştu.

Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır.” ifadelerini kullandı.

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekliye 5000 TL 29 Ekim ikramiyesi - 3

EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor.

Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.

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