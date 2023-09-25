Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekliye 5000 TL 29 Ekim ikramiyesi
Emekliye 5000 TL 29 Ekim ikramiyesi verileceğine yönelik iddialar yoğunlaştı. Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda AK Parti'den emeklilere 5 bin TL ikramiye açıklaması geldi. Peki, Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak mı?
Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor. 29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceği iddialarıyla ilgili araştırmalar, Ekim ayına az bir zaman kala hız kazandı. İşte, 5 bin TL ikramiye ödemesi hakkında son bilgiler...