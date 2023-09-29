Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi ne zaman?
Milyonlarca emekli ve hak sahibi Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları üzerine, emeklilerin araştırmaları yoğunlaştı. Konuya dair son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan bir açıklama gelmişti. Peki, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi ne zaman?
Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Tek seferlik ödenmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin 5 bin TL olması bekleniyor. Emeklilere verilmesi düşünülen 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışma yürüttüğü iddia ediliyor. İşte, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemeleri hakkında bilgiler...