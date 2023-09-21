Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 5 bin TL ikramiye ödemesi ne zaman? AK Partili isimden açıklama
Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor. 29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceği iddialarıyla ilgili araştırmalar, Ekim ayına az bir zaman kala hız kazandı. Peki, Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak mı?
Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda AK Parti'den emeklilere 5 bin TL ikramiye açıklaması geldi. İşte, 5 bin TL ikramiye ödemesi hakkında son bilgiler...