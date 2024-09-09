Emeklilik sistemi değişecek mi? Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, düşecek mi?

Daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Güler, "Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemizde 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Bu desteğin uygulanmadığı takdirde emekli maaşı daha düşük oranda olacaktır. Dolayısıyla bu durum düzeltilmeli, bu durum sürdürülebilir hale gelmeli; daha dengeli, daha adil bir hale gelmeli.." diye konuştu.