Emeklilik sistemi değişecek mi? Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, düşecek mi?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesiyle ilgili "Bizim daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım." dedi. İşte, emeklilik sistemi yeniliklerinde son gelişmeler...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesi, haftalık çalışma süresinin düşürülmesi ve bazı davaların istinafa gitmeden doğrudan Yargıtay'a gönderileceği yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmede bulundu.