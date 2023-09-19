Emekliye ek zam ne zaman? Emekliye ek zam olacak mı?
Emeklilere yapılan zammın ardından beklentileri karşılanmayan milyonlarca emekli haftalardır ek zam bekliyor. Bu hususta çeşitli girişimlerde bulunan emeklilere sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Emekliler şimdi bu kapsamda son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, emekliye ek zam ne zaman? Emekliye ek zam olacak mı?
Emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammında ardından birçok emeklinin beklentisi karşılanmadı ve ek zam beklentisi başladı. Emekliye ek zammın ne zaman yapılacağı, binlerce emekli vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle alakalı açıklamalarda bulundu. İşte, emekli ek zam haberlerinde son durum...