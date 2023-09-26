Emekliye ek zam ne zaman yapılacak? Emekliye zam olacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan'ın başkanlığında bir araya geldi. Kabinenin ilk önemli gündem maddesi emeklilere yönelik zam düzenlemesi olacak. Geçtiğimiz temmuz ayında yapılan zamdan memnun kalmayan emekliler, TBMM'nin açılması ile ek zam düzenlemesi bekliyor. Peki, emekliye ek zam ne zaman yapılacak? Emekliye zam olacak mı?
Kabinede yıl sonunda tamamlanması beklenen en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın zam düzenlemesi konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. İşte, emekliye ek zam konusunda son gelişmeler...