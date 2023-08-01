Emekliye ek zam yapılacak mı? SSK - Bağ/Kur ve Emekli Sandığı aylığına ek zam olacak mı?
Emeklilerin ek zam beklentisi yeni ayla birlikte devam ediyor. Yapılan zam oranından tatmin olmayan milyonlarca emekli, resmi kurum ve kişilerden gelecek açıklamalara kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından emekli maaşlarına yönelik araştırmalar ve beklentiler arttı. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı? SSK - Bağ/Kur ve Emekli Sandığı aylığına ek zam olacak mı?
Milyonlarca emekli ve hak sahibi şimdi ek zam olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Emekli zamlarının açıklanmasının ardından, oranlardan memnun olmayan emekliler seyyanen zam talebinde bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de yapılmasını istedi. Ergün, "Emeklilerin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır." dedi. İşte, emekli maaş zammında son gelişmeler...