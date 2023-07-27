Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler ek zam alacak mı? Milyonlarca emekliden ek zam beklentisi

Emekli zamlarının açıklanmasının ardından, oranlardan memnun olmayan emekliler seyyanen zam talebinde bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de yapılmasını istedi. Ergün, "Emeklilerin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır." dedi. Peki, emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler ek zam alacak mı?

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler ek zam alacak mı? Milyonlarca emekliden ek zam beklentisi - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin ardından emekli maaşlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca emekli ve hak sahibi şimdi ek zam olup olmayacağını öğrenmek istiyor. İşte, emekli maaş zammında son gelişmeler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler ek zam alacak mı? Milyonlarca emekliden ek zam beklentisi - 2

EMEKLİLERDEN SEYYANEN ZAM TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına bir an önce kök ücrete yansıyacak şekilde 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılması talebinde bulundu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretliler, memurlar ve kamu işçilerini ekonomik yönden rahatlatacak adımların atılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bu süreçte milyonlarca emeklinin de aylıklarını artırıcı adımları dört gözle beklediğini bildiren Ergün, "Asgari ücretlilerin, memurların ve kamu işçilerinin gelirleri arttı. Milyonlarca emekli ise aynı aylığı almaya devam ediyor. Aynı marketten aynı ekmeği aynı fiyatı ödeyerek alan ve 7 bin 500 lira ile bir ay boyunca geçinmek durumunda kalan emekliler, çok zor durumda. Emeklilerimizin ne yazık ki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkanı kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kazım Ergün, TÜED olarak, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve 7 bin 500 lira üzerinde aylık alanlara en az yüzde 25 artışa ilave 4 bin lira seyyanen zam yapılmasını istediklerini hatırlattı.

Bu yöndeki çağrılarının karşılıksız kaldığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Bütün iyi niyetli çabalarımıza ve bu hatadan dönülmesi yönündeki taleplerimize rağmen, ekonominin acı faturası emekli, dul ve yetimlerimize çıkarılmamalı. Emeklilerin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır. Bu süreçte akaryakıttan vergilere, ilaçtan ekmeğe kadar gelen zamları da göz önünde bulundurarak zam talebimizi revize ediyoruz. Emekli aylıklarına bir an evvel kök ücrete yansıyacak şekilde 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılmasını istiyoruz."

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler ek zam alacak mı? Milyonlarca emekliden ek zam beklentisi - 3

CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de saat 15.50'de başlayan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı. İşte emekli maaşlarına yönelik o açıklama;


"Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar bütçe imkanlarını zorlayan tasarruflarda bulunduk. Kamu işçilerinin yapılan toplu sözleşmelerinde ortaya çıkan tablo memur maaşlarında ilave bir düzeltmeyi zorunlu kıldı. Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili huzursuzluk ortaya çıktı. Kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri başka yerlere aktarmayı kabul edemeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz."

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler ek zam alacak mı? Milyonlarca emekliden ek zam beklentisi - 4

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.

Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zamlı şekilde yatırılmaya başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ŞUAN NE KADAR?

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’te görüşülen torba yasaya dahil edildi.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak.

Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak.

Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.

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