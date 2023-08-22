Emekliye zam olacak mı? Emekli maaşına ek zam ne zaman yapılacak?
Emeklilere yapılan zammın ardından beklentileri karşılanmayan milyonlarca emekli günlerdir ek zam bekliyor. Bu hususta çeşitli girişimlerde bulunan emeklilere sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Emekliler şimdi bu kapsamda son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, emekliye ek zam olacak mı? Emekli zammı ne zaman belli olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi. İşte, emekliye ek zamda son durum ve güncel açıklamalar...