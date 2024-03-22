EMEP Belediye Başkan Adayları 2024 - EMEP (Emek Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
EMEP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il EMEP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için EMEP belediye başkan adayları listesi...
İL İL EMEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Adana: Sevil Aracı
- Antalya: Elif Bilen Taş
- Aydın: Ali Özaydın
- Balıkesir: Abdullah Levent Tüzel
- Bursa: Selma Gürkan
- Denizli: Özcan Göçer
- Eskişehir: Hüseyin Öge
- Hatay: Halil İmrek
- İzmir: Kemal Köroğlu
- Kayseri: Can Deniz Kalkan
- Kocaeli: Arzu Erkan
- Malatya: Bayram Adil Aktaş
- Manisa: İbrahim Dağdelen
- Muğla: Döndü Taka Çınar
- Sakarya: Hüseyin Atılgan
- Tekirdağ: Tuncay Sağıroğlu