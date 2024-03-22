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EMEP Belediye Başkan Adayları 2024 - EMEP (Emek Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi

EMEP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il EMEP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için EMEP belediye başkan adayları listesi...

EMEP Belediye Başkan Adayları 2024 - EMEP (Emek Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL EMEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Adana: Sevil Aracı
  • Antalya: Elif Bilen Taş
  • Aydın: Ali Özaydın
  • Balıkesir: Abdullah Levent Tüzel
  • Bursa: Selma Gürkan
  • Denizli: Özcan Göçer
  • Eskişehir: Hüseyin Öge
  • Hatay: Halil İmrek
  • İzmir: Kemal Köroğlu
  • Kayseri: Can Deniz Kalkan
  • Kocaeli: Arzu Erkan
  • Malatya: Bayram Adil Aktaş
  • Manisa: İbrahim Dağdelen
  • Muğla: Döndü Taka Çınar
  • Sakarya: Hüseyin Atılgan
  • Tekirdağ: Tuncay Sağıroğlu

TÜRKİYE HABERLERİ

EMEP Belediye Başkan Adayları 2024 - EMEP (Emek Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

EMEP İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Tunceli Pertek: Kenan Çetin
  • Tunceli Ovacık: Hüseyin Tekinoğlu
  • Tunceli Mazgirt: Rıza Cangöz
  • Ankara Altındağ: İrem Taçyıldız
  • Ankara Ayaş: Doğa Baybuğa
  • Ankara Beypazarı: Veli Doğan
  • Ankara Çankaya: İbrahim Kaygısız
  • Ankara Keçiören: Hüseyin Karaguş
  • Ankara Mamak: İlke Işık Ünüvar
  • Ankara Polatlı: Uğur Can Düzgün
  • Ankara Pursaklar: Özlem Boyraz Özel
  • Ankara Sincan: Metin Gül
  • Ankara Şereflikoçhisar: Şükran Doğan
  • Ankara Yenimahalle: Yasemin Köktaş
  • Antalya Döşemealtı: Tugay Öztürk
  • Antalya Kepez: Sadık Türk
  • Antalya Konyaaltı: Bayram Kankal
  • Antalya Muratpaşa: Mahir Doğan
  • Balıkesir Edremit: Ahmet Demirel
  • Bursa Mudanya: Metin Dündar
  • Çanakkale Merkez: Sevim Yılmaz Kırnıç
  • Erzincan Merkez: Meral Gülşen
  • Erzincan Merkez: Murat Çiçek
  • Eskişehir Tepebaşı: Berivan Özkara
  • İstanbul Avcılar: Sadam Ergün
  • İstanbul Esenyurt: Turan Yılmaz
  • İstanbul Pendik: Cemal Çoban
  • İstanbul Sultangazi: Fevzi Ayber
  • İstanbul Tuzla: Salih Akça
  • İstanbul Ümraniye: Ahmet Ergin
  • İstanbul Zeytinburnu: İsmail Yavuz
  • İzmir Bayraklı: Kemal Aydın
  • İzmir Bornova: İsmail Hakkı Şimşek
  • İzmir Buca: Nefize Selçuk
  • İzmir Çiğli: Barış İpek
  • İzmir Menemen: Ferhat Gürkan
  • Kocaeli Gebze: Sinan Karataş
  • Malatya Battalgazi: Tülay Kınık
  • Malatya Doğanşehir: Hayri Yıldırım
  • Malatya Yeşilyurt: Rojda Gültekin
  • Mersin Toroslar: İmdat Dağ
  • Şanlıurfa Haliliye: Funda Bakış
EMEP Belediye Başkan Adayları 2024 - EMEP (Emek Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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