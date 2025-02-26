Emevi Camii'nin halıları hazır: Gaziantep'ten yola çıktı

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından, başkent Şam'ın simgesi Emevi Camii’nin halıları için Gaziantepli sanayiciler mesaiye başlamıştı. Ramazan ayının ilk teravih namazına yetiştirilmesi hedeflenen halıların üretimi tamamlandı. TIR'lara yüklenen halılar Şam'a doğru yola çıktı.

Emevi Camii'nin halıları hazır: Gaziantep'ten yola çıktı - 1

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından, yıllar sonra başkent Şam'ın simgesi Emevi Camii’nde namaz kılınmıştı. Ancak camiinin yıpranan taban halılarının değiştirilmesi yönünde kamuoyunda talep oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Emevi Camii'nin halıları hazır: Gaziantep'ten yola çıktı - 2

Halıların yenilenmesi için Gaziantepli sanayiciler seferber oldu. Suriye'de ölçüm, renk ve doku seçimine ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra üretim başladı.

Emevi Camii'nin halıları hazır: Gaziantep'ten yola çıktı - 3

Geleneksel motiflerin kullanıldığı bordo renkli, sarı desenli halılar yaklaşık 2 ayda üretildi.

Emevi Camii'nin halıları hazır: Gaziantep'ten yola çıktı - 4

TIR'lara yüklenerek Şam'a uğurlanan halılar, Emevi Camii'nde cuma günü kılınacak ilk teravih namazına yetişecek.

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