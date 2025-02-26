Emevi Camii'nin halıları hazır: Gaziantep'ten yola çıktı
Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından, başkent Şam'ın simgesi Emevi Camii’nin halıları için Gaziantepli sanayiciler mesaiye başlamıştı. Ramazan ayının ilk teravih namazına yetiştirilmesi hedeflenen halıların üretimi tamamlandı. TIR'lara yüklenen halılar Şam'a doğru yola çıktı.
Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından, yıllar sonra başkent Şam'ın simgesi Emevi Camii’nde namaz kılınmıştı. Ancak camiinin yıpranan taban halılarının değiştirilmesi yönünde kamuoyunda talep oluştu.