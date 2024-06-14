Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşiyle müze gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile Madrid'deki Prado Müzesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Maria Begona Gomez Fernandez ile dünyanın önde gelen müzeleri arasında gösterilen Prado Müzesi'ni gezdi.