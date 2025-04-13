Emine Erdoğan lider eşlerine Anadolu kültürünü tanıttı

Sosyal medya paylaşımlarında sergi hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Değerli lider eşleri ve uluslararası misafirlerimizle birlikte izlerken sadece bir defileye değil, Anadolu'nun ruhuna, kadınlarının gücüne ve ilham veren bir yolculuğa eşlik ettik." dedi.