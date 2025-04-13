Emine Erdoğan lider eşlerine Anadolu kültürünü tanıttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan yabancı devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle Anadolu'nun geleneğini yansıtan ürünlerin yer aldığı "Anadolu" sergisini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan yabancı devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Anadolu sergisini gezdirdi. Anadolu'nun geleneğini yansıtan ürünlerin yer aldığı sergiye lider eşlerinin ilgisi yoğundu.