Emine Erdoğan lider eşlerine Anadolu kültürünü tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan yabancı devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle Anadolu'nun geleneğini yansıtan ürünlerin yer aldığı "Anadolu" sergisini ziyaret etti.

Emine Erdoğan lider eşlerine Anadolu kültürünü tanıttı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan yabancı devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Anadolu sergisini gezdirdi. Anadolu'nun geleneğini yansıtan ürünlerin yer aldığı sergiye lider eşlerinin ilgisi yoğundu.

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Emine Erdoğan lider eşlerine Anadolu kültürünü tanıttı - 2

Olgunlaşma enstitülerinde hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi hakkında lider eşleri bilgi aldı.

Türk kahvesi ve lokumunun tadına bakan Emine Erdoğan ve lider eşleri, moda tasarımcısı Özgür Masur'un, Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarladığı sergi de gezildi.

Emine Erdoğan lider eşlerine Anadolu kültürünü tanıttı - 3

Sergiyle ilgili sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Türkiye olarak, kültürün, saygının ve sevginin diliyle farklı coğrafyalardan gelen gönüller arasında köprüler kurmaya devam etmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan lider eşlerine Anadolu kültürünü tanıttı - 4

Sosyal medya paylaşımlarında sergi hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Değerli lider eşleri ve uluslararası misafirlerimizle birlikte izlerken sadece bir defileye değil, Anadolu'nun ruhuna, kadınlarının gücüne ve ilham veren bir yolculuğa eşlik ettik." dedi.

Emine Erdoğan lider eşlerine Anadolu kültürünü tanıttı - 5

Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kosova , Bosna Hersek , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Filistin devlet başkanlarının eşleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.

Emine Erdoğan lider eşlerine Anadolu kültürünü tanıttı - 6
Emine Erdoğan lider eşlerine Anadolu kültürünü tanıttı - 7
Emine Erdoğan lider eşlerine Anadolu kültürünü tanıttı - 8
Emine Erdoğan lider eşlerine Anadolu kültürünü tanıttı - 9
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