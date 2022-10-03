Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ile bir araya geldi. Zelenska'yı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Emine Erdoğan, ''Türkiye, sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdürecek'' dedi. Olena Zelenska da, eşinin Ukrayna'ya verilen destekten dolayı teşekkür mektubunu Emine Erdoğan'a teslim etti.

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı - 1

Emine Erdoğan, Olena Zelenska ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı - 2

Zelenska, Ukrayna'daki son gelişmelerin yanı sıra kendi adını taşıyan vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı - 3

OLENA ZELENSKA'DAN EMİNE ERDOĞAN'A YARDIM TEŞEKKÜRÜ

Zelenska, eşi Volodimir Zelenski'nin Ukrayna'ya verilen destekten dolayı teşekkür mektubunu Emine Erdoğan'a teslim etti.

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı - 4

Türkiye'nin 1300 ailesiz Ukraynalı çocuğu misafir etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenska, yaklaşık 200 özel gereksinimli çocuğun da tahliye edilerek Türkiye'ye getirilmesi hususunda yardım talep etti.

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı - 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve diplomasi becerisiyle tahıl koridoru ve esir mübadelesinin gerçekleştiğini belirten Zelenska, özellikle tahıl koridorunun dünyayı büyük bir gıda krizinden kurtardığını vurguladı.

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı - 6

Savaş nedeniyle sağlık alanındaki ihtiyaçların arttığına dikkat çeken Zelenska, ambulans ve kuvöz temini konusunda Emine Erdoğan'dan destek istedi.

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı - 7

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi değerli dostum Olena Zelenska Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duydum. Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum. Türkiye, sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdürecek" açıklamasını yapmıştı.

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı - 8
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı - 9
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı - 10

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