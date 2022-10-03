Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska'yı İstanbul'da ağırladı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi değerli dostum Olena Zelenska Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duydum. Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum. Türkiye, sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdürecek" açıklamasını yapmıştı.