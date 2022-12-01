Emine Erdoğan, Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen yetim çocuklarla buluştu

Zelenska'nın çocukların güvenle barınabileceği bir yer talep ettiğini ve alınan karar sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın çocuklar için uygun çocuk evini temin ettiğini anlatan Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada çocukları gelip bizzat görmek, ziyaret etmek istedim. Yeni gelmiş olmalarına rağmen burada çok mutlu olduklarını gördüm. Bakanlık yetkilileri ve Ukrayna'dan onlara eşlik eden bakıcılarıyla birlikte emin ellerde ve mutlular. Elbette gönül ister ki bu savaş olmasın, kimse annesiz, babasız kalmasın, yerinden yurdundan edilmesin. Dileğim savaşın en kısa zamanda bitmesi, oradaki yaraların sarılması ve herkesin yuvasına güvenle dönebilmesi."