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Eminönü'nde bayram izdihamı

DHA

Bayramın 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı.

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    Bayramın ilk günü evlerinde ve yakınlarıyla bayramlaşarak geçiren İstanbullular 2'inci gününde kendilerini dışarı attı.
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    İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde izdiham yaşandı.
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    İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı.
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    Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı. Araçların arasından geçenleri ile sürücüler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.
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    İstanbullulardan Adalar'ı tercih edenler de fazlaydı. Ada vapurları da dolup taşarken Büyükada'da oldukça kalabalık bir gün geçirdi.
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