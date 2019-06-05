Eminönü'nde bayram izdihamı
DHA
Bayramın 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı.
-
1Bayramın ilk günü evlerinde ve yakınlarıyla bayramlaşarak geçiren İstanbullular 2'inci gününde kendilerini dışarı attı.
-
2İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde izdiham yaşandı.
-
3İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı.
-
4Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı. Araçların arasından geçenleri ile sürücüler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.
-
5İstanbullulardan Adalar'ı tercih edenler de fazlaydı. Ada vapurları da dolup taşarken Büyükada'da oldukça kalabalık bir gün geçirdi.
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13