Eminönü'nde taksi denetimi

Uygulama noktasında duran başka bir taksi şoförü ise, "Bilerek durdum, kontrollerin olmadığını düşünüyordum o yüzden girdim. 'Bir gireyim' dedim. Ben ceza yemeyeceğimi biliyordum, devletimi seviyorum. Bir sıkıntı yok." dedi.