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Eminönü'nde taksi denetimi

Eminönü'de taksilere yönelik yapılan denetimde, kurallara uymayan şoförlere ceza kesildi.

Eminönü'nde taksi denetimi - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Eminönü'nde taksilere yönelik denetim yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eminönü'nde taksi denetimi - 2

Denetimlerde, taksi şoförlerinin evrakları kontrol edildi.

Eminönü'nde taksi denetimi - 3

Denetimde, emniyet kemeri takmadığı için 436 lira, plaka bulundurmamaktan 1671 lira, trafik işaretlerine uymamaktan 436 lira ve ehliyet bulundurmamaktan 951 lira olmak üzere 5 taksi şoförüne toplamda 3 bin 930 lira ceza kesildi.

Eminönü'nde taksi denetimi - 4

Denetim noktasında bir taksi şoförü, aracında pos cihazı olmadığı için yolcuları alamadı.

Eminönü'nde taksi denetimi - 5

Uygulama noktasında duran başka bir taksi şoförü ise, "Bilerek durdum, kontrollerin olmadığını düşünüyordum o yüzden girdim. 'Bir gireyim' dedim. Ben ceza yemeyeceğimi biliyordum, devletimi seviyorum. Bir sıkıntı yok." dedi.

Eminönü'nde taksi denetimi - 6
Eminönü'nde taksi denetimi - 7
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