Eminönü’nde taksi ve korsan taşımacılık denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eminönü’nde taksi ve korsan taşımacılık yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksicilere ceza yazıldı. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen bir kişiye ise 20 bin 342 lira ceza yazıldı.
Sivil trafik ekipleri, Eminönü'nde taksicilere ve korsan taşımacılık yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Taksilere müşteri gibi binen sivil polisler, kurallara uymayan ve taksimetre açmayan sürücüleri belirledi. Denetim noktasına gelen taksileri durduran ekipler ise verilen bilgiler doğrultusunda kurallara uymayan taksicilere ceza yazdı.