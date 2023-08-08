Eminönü’nde taksi ve korsan taşımacılık denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eminönü’nde taksi ve korsan taşımacılık yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksicilere ceza yazıldı. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen bir kişiye ise 20 bin 342 lira ceza yazıldı.

Eminönü’nde taksi ve korsan taşımacılık denetimi - 1

Sivil trafik ekipleri, Eminönü'nde taksicilere ve korsan taşımacılık yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Taksilere müşteri gibi binen sivil polisler, kurallara uymayan ve taksimetre açmayan sürücüleri belirledi. Denetim noktasına gelen taksileri durduran ekipler ise verilen bilgiler doğrultusunda kurallara uymayan taksicilere ceza yazdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eminönü’nde taksi ve korsan taşımacılık denetimi - 2

Yapılan denetim sırasında 4 taksiciye yolcu seçtiği için, 2 taksiciye ise taksimetre açmadığı için ceza yazıldı.

Eminönü’nde taksi ve korsan taşımacılık denetimi - 3

Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen bir kişiye ise 20 bin 342 lira ceza yazılarak aracı trafikten men edildi.

Eminönü’nde taksi ve korsan taşımacılık denetimi - 4

Yapılan işlemin yanlış olduğunu söyleyen araç sürücüsü, “Arkadaşım az ileride beni bekliyor, siz benim arabamı bağlıyorsunuz, böyle bir şey var mı? Hangi ülkede yaşıyoruz. Ağabey yanlış yapıyorsunuz, yanımdaki insan tanıdık.” dese de ceza yemekten kurtulamadı.

Eminönü’nde taksi ve korsan taşımacılık denetimi - 5

Yolcu seçtiği belirlenerek ceza uygulanan taksi şoförü Mustafa Kartal ise, “Bir kilometre ileride uygulamadan yolcu kabul ettiğim için buradaki yolcuya durmadım, bu yüzden ceza yedim. Yolcu seçmedim.” Dedi.

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