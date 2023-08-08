Eminönü’nde taksi ve korsan taşımacılık denetimi

Yapılan işlemin yanlış olduğunu söyleyen araç sürücüsü, “Arkadaşım az ileride beni bekliyor, siz benim arabamı bağlıyorsunuz, böyle bir şey var mı? Hangi ülkede yaşıyoruz. Ağabey yanlış yapıyorsunuz, yanımdaki insan tanıdık.” dese de ceza yemekten kurtulamadı.