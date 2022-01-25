Eminönü'nde tarihi hana giren hırsızlar 30 dükkanı soydu

“ÇOCUĞUMUN ALTINLARINI GERİ GETİRİN”

Handa bulunan dernek ofisindeki kasadan altınları çalınan Ümran Tulum, “Burası bir yardımlaşma kültür derneği. Evde saklayamadığım kızıma ait altın ve bileziklerin hepsi çalınmıştır. Derneğe zarar verdiler. Kasaların hepsini dışarı çıkarıp açmışlar. Aşağıdaki dükkanları da soymuşlar. Ben notlara, ‘Bu yetim hakkıdır. Yemeyin çocuğuma bırakın’ diye yazdım. Ben bunları çok zor kazandım. Lütfen hırsızlar çocuğumun altınlarını geri getirin” diye konuştu.