Eminönü'nde tarihi hana giren hırsızlar 30 dükkanı soydu

İstanbul Eminönü'nde tarihi handaki 30 dükkana giren hırsızlar, kasalardaki para ve ziynet eşyalarını çaldı.

Haberler - İHA 25.01.2022 - 09:33

Eminönü'nde tarihi hana giren hırsızlar 30 dükkanı soydu - 1

Eminönü'nde kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkanı soydu. Olay, gece saatlerinde meydana geldi.

Eminönü'nde tarihi hana giren hırsızlar 30 dükkanı soydu - 2

İddialara göre, hırsızlar hanın çatı katındaki camı kırarak içeri girdi.

Eminönü'nde tarihi hana giren hırsızlar 30 dükkanı soydu - 3

Handa bulunan yaklaşık 30 dükkana giren şüpheliler içeride bulunan kasaları patlattı. Hiçbir malzemeye dokunmayan şüpheliler sadece kasaların içerisindeki paraları ve ziynet eşyalarını çaldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasını söken şüpheliler kayıt cihazını da alarak olay yerinden uzaklaştı.

Eminönü'nde tarihi hana giren hırsızlar 30 dükkanı soydu - 4

Sabah hanı açan han bekçisi dükkanların soyulduğunu fark etti. Haberi alan iş yeri sahipleri hemen hana giderek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eminönü'nde tarihi hana giren hırsızlar 30 dükkanı soydu - 5

“ÇOCUĞUMUN ALTINLARINI GERİ GETİRİN”

Handa bulunan dernek ofisindeki kasadan altınları çalınan Ümran Tulum, “Burası bir yardımlaşma kültür derneği. Evde saklayamadığım kızıma ait altın ve bileziklerin hepsi çalınmıştır. Derneğe zarar verdiler. Kasaların hepsini dışarı çıkarıp açmışlar. Aşağıdaki dükkanları da soymuşlar. Ben notlara, ‘Bu yetim hakkıdır. Yemeyin çocuğuma bırakın’ diye yazdım. Ben bunları çok zor kazandım. Lütfen hırsızlar çocuğumun altınlarını geri getirin” diye konuştu.

Eminönü'nde tarihi hana giren hırsızlar 30 dükkanı soydu - 6

“KAYIP TUTAR 60 BİN TL'DEN FAZLA”

Ödemelerini yapmak için çekmeceye koyduğu 60 bin lirası çalınan dükkan sahibi Oya Akburak, ''Canımız yandı. Bayağı büyük meblağlarda paramızı çaldılar. Bütün dükkanlara girmişler. Sadece para aramışlar. Paranın dışında bir şeye dokunmamışlar. Bilgisayarlar her şey yerinde duruyor. Kayıp tutar 60 bin TL’den fazla” şeklinde konuştu.

Eminönü'nde tarihi hana giren hırsızlar 30 dükkanı soydu - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER