Eminönü'ndeki heykelin simitleri çalındı

Vatandaşlardan biri hislerini "Niye çalarlar ki birkaç bronz simidi. Afiyet olsun çalanlara. Ne diyelim ki?" sözleriyle dile getirdi.



Bir esnaf da "Çok para edecek değerli bir şey de değil. 3-4 gündür gelip simitleri soruyorlar. Umarım bulunurlar." dedi.