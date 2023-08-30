Emirgan’da zeytin ağacı tartışması: Kafe sahibi kendini ağaca zincirledi
Sarıyer’de işlettiği kafenin önündeki zeytin ağacı kaldırılmak istenen Evin Eren isimli kişi, belediyenin zabıta ekipleri ağacı kaldırmak isteyince kendisini zeytin ağacına bağlayarak eylem yaptı. Eylem üzerine, belediye ekipleri ağacı olduğu yerden kaldırmadan kafenin önünden ayrıldı.
İstanbul Sarıyer’de bir kafenin önündeki zeytin ağacı tartışma yarattı, kafenin sahibi zincirli eylem yaptı.
Olay dün öğlen saatlerinde Emirgan Mektebi Sokak’ta bulunan bir kafenin önünde meydana geldi.
İddiaya göre, Gazi Mehmet Emin A., kafe önündeki zeytin ağaçlarının kaldırımı kapattığını ve yürümeyi engellediğini belirterek Sarıyer Belediyesi’ne şikayette bulundu.
Yaklaşık 2 yıl boyunca belirli aralıklarla Evin Eren'in işlettiği kafenin önünde giden Gazi Mehmet Emin A., tehditler savurdu.