Emirgan’da zeytin ağacı tartışması: Kafe sahibi kendini ağaca zincirledi

Sarıyer’de işlettiği kafenin önündeki zeytin ağacı kaldırılmak istenen Evin Eren isimli kişi, belediyenin zabıta ekipleri ağacı kaldırmak isteyince kendisini zeytin ağacına bağlayarak eylem yaptı. Eylem üzerine, belediye ekipleri ağacı olduğu yerden kaldırmadan kafenin önünden ayrıldı.

Emirgan’da zeytin ağacı tartışması: Kafe sahibi kendini ağaca zincirledi - 1

İstanbul Sarıyer’de bir kafenin önündeki zeytin ağacı tartışma yarattı, kafenin sahibi zincirli eylem yaptı.

Olay dün öğlen saatlerinde Emirgan Mektebi Sokak’ta bulunan bir kafenin önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Gazi Mehmet Emin A., kafe önündeki zeytin ağaçlarının kaldırımı kapattığını ve yürümeyi engellediğini belirterek Sarıyer Belediyesi’ne şikayette bulundu.

Yaklaşık 2 yıl boyunca belirli aralıklarla Evin Eren'in işlettiği kafenin önünde giden Gazi Mehmet Emin A., tehditler savurdu.

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Emirgan’da zeytin ağacı tartışması: Kafe sahibi kendini ağaca zincirledi - 2

En son 24 Ağustos Perşembe günü kafenin önüne gelen adam, kafe sahibini tehdit etti, kafe çalışanını da darbetti.

Yaşanan olay üzerine polis merkezine giden Evin Eren, Gazi Mehmet Emin A.’dan şikayetçi oldu.

Gazi Mehmet Emin A., da kafe sahibi Evin Eren’i Sarıyer Belediyesi’ne şikayet etti.

Emirgan’da zeytin ağacı tartışması: Kafe sahibi kendini ağaca zincirledi - 3

Olayın taraflarından Gazi Mehmet Emin A. kendisine ulaşan gazetecilere ise, “Olay yargıya intikal etti. Konuşmak istemiyorum.” şeklinde yanıt verdi.

Gazi Mehmet Emin A.’nın kafenin önüne gelerek tehditler savurduğu ve araya girmeye çalışan kafe çalışanını darbettikten sonra kolundan tutup çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emirgan’da zeytin ağacı tartışması: Kafe sahibi kendini ağaca zincirledi - 4

Görüntülerde, kendisine engel olmaya çalışan kafe çalışanının “Yapmayın diyorum size” sözlerine rağmen, çalışanı ittiren ve kolundan çeken Gazi Mehmet Emin A., “Bak beni sinirlendirme. Sabahtan akşama kadar sizi şikayet edeceğim, ruhsatını da iptal ettirmek için elimden geleni yapacağım. Seni polise veririm.” dedi.

Görüntülerde, öfkeli adamın araya girmeye çalışan komşulara da “Sıkıyorsa şikayet et.” sözlerini söylediği duyuluyor.

Emirgan’da zeytin ağacı tartışması: Kafe sahibi kendini ağaca zincirledi - 5

KAFE SAHİBİ KENDİNİ AĞACA ZİNCİRLEDİ

Diğer yandan, şikayet üzerine dün öğle saatlerinde kafe önüne gelen belediye ekipleri, kafenin önünde bulunan 2 zeytin ağacını götürmek istedi.

Emirgan’da zeytin ağacı tartışması: Kafe sahibi kendini ağaca zincirledi - 6

Ancak kafenin işletmecisi Evin Eren'e destek veren kadınlar ağaçları belediye ekiplerine teslim etmedi.

Emirgan’da zeytin ağacı tartışması: Kafe sahibi kendini ağaca zincirledi - 7

Bu sırada Evin Eren’in kendini zeytin ağacına zincirle bağladığı görüldü.

Emirgan’da zeytin ağacı tartışması: Kafe sahibi kendini ağaca zincirledi - 8

Kadınların direnişiyle karşılaşan belediye ekipleri zeytin ağaçlarını almadan olay yerinden ayrıldı.

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