Emirgan’da zeytin ağacı tartışması: Kafe sahibi kendini ağaca zincirledi

Görüntülerde, kendisine engel olmaya çalışan kafe çalışanının “Yapmayın diyorum size” sözlerine rağmen, çalışanı ittiren ve kolundan çeken Gazi Mehmet Emin A., “Bak beni sinirlendirme. Sabahtan akşama kadar sizi şikayet edeceğim, ruhsatını da iptal ettirmek için elimden geleni yapacağım. Seni polise veririm.” dedi.

Görüntülerde, öfkeli adamın araya girmeye çalışan komşulara da “Sıkıyorsa şikayet et.” sözlerini söylediği duyuluyor.