Emirhan İskelesi’nde acı olay: Sevgililerin kavgası ölümle bitti

Sarıyer’de sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen Aleyna Sarıkaya, denize atladı. Sarıkaya’yı kurtarmak isteyen Ramazan Kaya da peşinden suya atlarken, dalgalara kapılan ikili, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sevgililer yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Emirhan İskelesi’nde acı olay: Sevgililerin kavgası ölümle bitti - 1

Emirgan’da sevgililerin kavgası, ölümle bitti.

Olay, dün sabaha karşı Sarıyer’deki Emirgan Sahili’nde meydana geldi.

Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya yanlarındaki iki arkadaşıyla beraber Emirgan İskelesi önüne geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Emirhan İskelesi’nde acı olay: Sevgililerin kavgası ölümle bitti - 2

İddiaya göre bir süre otomobilde oturan Sarıkaya ve Kaya arasında tartışma çıktı.

Bir anda otomobilden inen Aleyna Sarıkaya koşarak denize atladı.

Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan Kaya da onu kurtarmak için denize girdi.
Emirhan İskelesi’nde acı olay: Sevgililerin kavgası ölümle bitti - 3

Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi.

Yapılan çalışmaların ardından Sarıkaya ve Kaya denizden çıkarıldı.
Emirhan İskelesi’nde acı olay: Sevgililerin kavgası ölümle bitti - 4

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sevgililer ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sevgililer yaşamını yitirdi.
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