Emirhan İskelesi’nde acı olay: Sevgililerin kavgası ölümle bitti
Sarıyer’de sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen Aleyna Sarıkaya, denize atladı. Sarıkaya’yı kurtarmak isteyen Ramazan Kaya da peşinden suya atlarken, dalgalara kapılan ikili, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sevgililer yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Emirgan’da sevgililerin kavgası, ölümle bitti.
Olay, dün sabaha karşı Sarıyer’deki Emirgan Sahili’nde meydana geldi.Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya yanlarındaki iki arkadaşıyla beraber Emirgan İskelesi önüne geldi.