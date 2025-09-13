Emlak Katılım Tasarruf Finansman'da yaş ve gelir sınırı var mı? 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman

6-Sistem ikinci el otomobili de kapsıyor mu?



Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.



7-Çatılı iş yeri finansmanı nasıl sağlanır?



Çatılı iş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.



8-Ev ya da iş yeri sahipleri de faydalanabilir mi?



Evet; ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabilir.



9-En fazla kaç takside kadar imkan sunulur?



Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.



10-Yaş ve gelir sınırı var mı?



18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı yoktur.