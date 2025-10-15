Emlak Konut Gyo Yeni Yuvam Kampanyası 2025: Ödeme sistemi nasıl olacak, şartları neler?

“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” ile birlikte vatandaşlara faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilişsiz ve kurasız olarak 60 ay taksit avantajlıyla ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Öncelikli olarak ev sahibi olmak isteyenler, Emlak Konut’a başvuru yaparak almak istedikleri konutu seçecek ardından konut bedelinin yarısı için peşinat olmadan faizsiz borçlanma imkanı sağlanacak. Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde ödemeler banka kredilerinin farklı olarak tamamen anapara üzerinden taksitlendirilecek. Emlak Konut Yeni Yuvam Projesi İstanbul, Antalya ve Balıkesir’de uygulanacak. Peki Emlak Konut Yeni Yuvam Kampanyası şartları neler, kimler başvuru yapabilir? İşte, yeni kampanyaya ilişkin bilgiler…

Emlak Konut Gyo Yeni Yuvam Kampanyası 2025: Ödeme sistemi nasıl olacak, şartları neler? - 1

Emlak Konut Yeni Yuvam kampanyasıyla birlikte ev sahibi olmak isteyenler harekete geçti. İstanbul’da Yeni Yuvam Kampanyası Arnavutköy, Kadıköy, Kartal, Başakşehir, Ataşehir, Batıyakası Avcılar, Küçükçekmece, Çekmeköy, Etiler, Sarıyer gibi bölgelerde hayata geçirilecek. Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli'ne başvuru yapmak isteyenler Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya Yeni Yuvam Modeli’ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuru yapabilecek. Yeni kampanyada kredi notu, gelir belgesi, kefil şartı aranmayacak. Peki Emlak Konut Yeni Yuvam Kampanyası’na başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar…

Emlak Konut Gyo Yeni Yuvam Kampanyası 2025: Ödeme sistemi nasıl olacak, şartları neler? - 2

EMLAK KONUT YENİ YUVAM KAMPANYASI 2025 

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde ödeme planı faiz, peşinat veya ara ödeme olmadan oluşturulacak. Alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar vadelerle Emlak Konut’a kalan yarısını ise 30 ay kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne öder.

Emlak Konut Gyo Yeni Yuvam Kampanyası 2025: Ödeme sistemi nasıl olacak, şartları neler? - 3

YENİ YUVAM KAMPANYASINDA HANGİ PROJELER VAR?

“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinde uygulanıyor. Bu modelde; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri vatandaşlara sunuluyor.

Emlak Konut Gyo Yeni Yuvam Kampanyası 2025: Ödeme sistemi nasıl olacak, şartları neler? - 4

BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli”ne, kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmadan, 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. Bu modelden yararlanmak için Emlak Konut’a başvuru yapmanız yeterlidir.

Emlak Konut Gyo Yeni Yuvam Kampanyası 2025: Ödeme sistemi nasıl olacak, şartları neler? - 5

Ev sahibi olmak isteyenler,Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya “Yeni Yuvam Modeli”ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuruda bulunabilir. Detaylı bilgi almak isteyenler ise www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.

