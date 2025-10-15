Emlak Konut Gyo Yeni Yuvam Kampanyası 2025: Ödeme sistemi nasıl olacak, şartları neler?

EMLAK KONUT YENİ YUVAM KAMPANYASI 2025

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli, yeni geliştirilen yenilikçi bir finansman yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu kampanyayla birlikte vatandaşlar, faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilişsiz ve kurasız olarak 60 ay taksit avantajından yararlanabilecek.



Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde ödeme planı faiz, peşinat veya ara ödeme olmadan oluşturulacak. Alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar vadelerle Emlak Konut’a kalan yarısını ise 30 ay kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne öder.