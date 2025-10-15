Emlak Konut Gyo Yeni Yuvam Kampanyası 2025: Ödeme sistemi nasıl olacak, şartları neler?
“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” ile birlikte vatandaşlara faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilişsiz ve kurasız olarak 60 ay taksit avantajlıyla ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Öncelikli olarak ev sahibi olmak isteyenler, Emlak Konut’a başvuru yaparak almak istedikleri konutu seçecek ardından konut bedelinin yarısı için peşinat olmadan faizsiz borçlanma imkanı sağlanacak. Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde ödemeler banka kredilerinin farklı olarak tamamen anapara üzerinden taksitlendirilecek. Emlak Konut Yeni Yuvam Projesi İstanbul, Antalya ve Balıkesir’de uygulanacak. Peki Emlak Konut Yeni Yuvam Kampanyası şartları neler, kimler başvuru yapabilir? İşte, yeni kampanyaya ilişkin bilgiler…
Emlak Konut Yeni Yuvam kampanyasıyla birlikte ev sahibi olmak isteyenler harekete geçti. İstanbul’da Yeni Yuvam Kampanyası Arnavutköy, Kadıköy, Kartal, Başakşehir, Ataşehir, Batıyakası Avcılar, Küçükçekmece, Çekmeköy, Etiler, Sarıyer gibi bölgelerde hayata geçirilecek. Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli'ne başvuru yapmak isteyenler Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya Yeni Yuvam Modeli’ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuru yapabilecek. Yeni kampanyada kredi notu, gelir belgesi, kefil şartı aranmayacak. Peki Emlak Konut Yeni Yuvam Kampanyası’na başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar…