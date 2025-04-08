Emlak Konut Orta Gelirli Konut Projesi Şartları: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, fiyatları nedir?

Emlak Konut GYO tarafından orta gelirliye yönelik uygun ödeme planları ile konut kampanyası başlatılmıştı. Yoğun ilgi nedeniyle kampanya başvuru süreleri uzatıldı. ''Kazançlı Yatırım Kampanyası'' olarak adlandırılan kampanyada İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 proje yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere 3 farklı ödeme seçeneği de sunuluyor. Peki, Emlak Konut orta gelirliye konut kampanyası şartları neler?

Emlak Konut Orta Gelirli Konut Projesi Şartları: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, fiyatları nedir? - 1

Açık satış yönetmiyle başvuruların yapıldığı Emlak Konut kampanyası kapsamında 1+1'den 5+1'e kadar çeşitli konut projelerinin yer aldığı bildirildi. Emlak Konut orta gelirli kampanyasındaki birinci ödeme yönteminde aylık yüzde 0,99 vade farklı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunulurken ikinci alternatifte ilk 12 ayda taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanır. Üçüncü ödeme seçeneğinde ise 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor olacak. İşte, Emlak Konut kampanyası detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Emlak Konut Orta Gelirli Konut Projesi Şartları: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, fiyatları nedir? - 2

EMLAK KONUT KAMPANYASI SON BAŞVURU TARİHİ

Orta gelirliye yönelik başlatılan Emlak Konut kampanyasının son başvuru tarihleri uzatılarak 27 Nisan 2025 yapılmıştı.

Emlak Konut Orta Gelirli Konut Projesi Şartları: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, fiyatları nedir? - 3

EMLAK KONUT KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanya için herhangi bir şart aranmıyor. Sadece başvurular açık satış usulüne göre yapıldığından önce giden konut sahibi olabiliyor. Başvurular projelerin satış ofislerinden yapılıyor.

Emlak Konut Orta Gelirli Konut Projesi Şartları: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, fiyatları nedir? - 4

EMLAK KONUR ORTA GELİRLİ KAMPANYASI ÖDEME PLANI

Üç farklı ödeme planı yer alıyor. İlk modelde peşinasız azalan taksit seçeneği sunuluyor. Aylık yüzde 0,99 vade farklı ile 60 aya kadar vade imkanı bulunuyor.

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerini Emlak Konut karşılıyor. Böylece ilk yıl taksit ödemesi yapılmıyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

Üçüncü modelde de, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuluyor. Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat modelinde evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkanı sağlanıyor. 120 aya kadar vade imkanı da yer alıyor. Buradaki oranlar 1,89 seviyesinde oluyor.

Emlak Konut Orta Gelirli Konut Projesi Şartları: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, fiyatları nedir? - 5

PROJE TESLİM TARİHLERİ

Dört ayrı şehirde süren projelerin teslim tarihi değişiyor. 2025 yılı içinde teslim edilecek projeler olduğu gibi 3 yıl içinde teslim edilecek projeler de bulunuyor. Ayrıca 4-5 ay içinde teslim edilecek projelerimiz de yer alıyor. Konuya dair çağrı merkezlerinden teslim tarihine dair detaylı bilgi alınabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER