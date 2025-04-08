Emlak Konut Orta Gelirli Konut Projesi Şartları: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, fiyatları nedir?
Emlak Konut GYO tarafından orta gelirliye yönelik uygun ödeme planları ile konut kampanyası başlatılmıştı. Yoğun ilgi nedeniyle kampanya başvuru süreleri uzatıldı. ''Kazançlı Yatırım Kampanyası'' olarak adlandırılan kampanyada İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 proje yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere 3 farklı ödeme seçeneği de sunuluyor. Peki, Emlak Konut orta gelirliye konut kampanyası şartları neler?
Açık satış yönetmiyle başvuruların yapıldığı Emlak Konut kampanyası kapsamında 1+1'den 5+1'e kadar çeşitli konut projelerinin yer aldığı bildirildi. Emlak Konut orta gelirli kampanyasındaki birinci ödeme yönteminde aylık yüzde 0,99 vade farklı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunulurken ikinci alternatifte ilk 12 ayda taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanır. Üçüncü ödeme seçeneğinde ise 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor olacak. İşte, Emlak Konut kampanyası detayları...