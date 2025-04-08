Emlak Konut Orta Gelirli Konut Projesi Şartları: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, fiyatları nedir?

EMLAK KONUR ORTA GELİRLİ KAMPANYASI ÖDEME PLANI

Üç farklı ödeme planı yer alıyor. İlk modelde peşinasız azalan taksit seçeneği sunuluyor. Aylık yüzde 0,99 vade farklı ile 60 aya kadar vade imkanı bulunuyor.



İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerini Emlak Konut karşılıyor. Böylece ilk yıl taksit ödemesi yapılmıyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.



Üçüncü modelde de, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuluyor. Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat modelinde evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkanı sağlanıyor. 120 aya kadar vade imkanı da yer alıyor. Buradaki oranlar 1,89 seviyesinde oluyor.