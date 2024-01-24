Emlak vergisi ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte 2024 emlak vergisi 1. taksit ödeme tarihi
2024 yılının başlaması ile birlikte vergi ödemeleri gündeme geldi. Taşınmaz sahibi vatandaşların yılda iki taksit olarak ödediği emlak vergisi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Pek çok vatandaş 2024 yılının ilk taksitini ne zaman ödeyeceğini sorguluyor. Peki, emlak vergisi 1. taksit ödemesi ne zaman?
2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti için araştırmalar başladı. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor. İşte, 2024 emlak vergisi 1. taksit ödeme tarihi...