Emlak vergisi son ödeme tarihi 2025: Emlak vergisi 1. taksit ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi hesaplama

Taşınmaz sahiplerinden tahsil edilen emlak vergisi için bazıl muafiyetler söz konusudur. Ancak bu vergi mükelleflerinin belirlenen tarih aralığında emalk vergisi ödememesi halinde ise ekstra cezalar uygulanır. 2025 yılı emlak vergisi ilk taksidi mayıs ayı sonunda ödeniyor. Peki, emlak vergisi ne kadar ve nasıl hesaplanır?