Emlak vergisi son ödeme tarihi 2025: Emlak vergisi 1. taksit ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi hesaplama
Emlak vergisi; konut, iş yeri ve arsa/arazi sahiplerinin yıllık olarak ödediği vergi türüdür. Bu vergi türü yılda iki taksit halinde ödenir. Ödemeler online yapılabildiği gibi direkt olarak belediyelerce de tahsil edilebilir. Emlak vergisi tutarları, taşınmazın türüne ve bulunduğu ile göre farklılık gösterir. Peki, emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman?
Taşınmaz sahiplerinden tahsil edilen emlak vergisi için bazıl muafiyetler söz konusudur. Ancak bu vergi mükelleflerinin belirlenen tarih aralığında emalk vergisi ödememesi halinde ise ekstra cezalar uygulanır. 2025 yılı emlak vergisi ilk taksidi mayıs ayı sonunda ödeniyor. Peki, emlak vergisi ne kadar ve nasıl hesaplanır?