Emlak vergisi son ödeme tarihi 2025: Emlak vergisi 1. taksit ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi hesaplama

Emlak vergisi; konut, iş yeri ve arsa/arazi sahiplerinin yıllık olarak ödediği vergi türüdür. Bu vergi türü yılda iki taksit halinde ödenir. Ödemeler online yapılabildiği gibi direkt olarak belediyelerce de tahsil edilebilir. Emlak vergisi tutarları, taşınmazın türüne ve bulunduğu ile göre farklılık gösterir. Peki, emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman?

Emlak vergisi son ödeme tarihi 2025: Emlak vergisi 1. taksit ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi hesaplama - 1

Taşınmaz sahiplerinden tahsil edilen emlak vergisi için bazıl muafiyetler söz konusudur. Ancak bu vergi mükelleflerinin belirlenen tarih aralığında emalk vergisi ödememesi halinde ise ekstra cezalar uygulanır. 2025 yılı emlak vergisi ilk taksidi mayıs ayı sonunda ödeniyor. Peki, emlak vergisi ne kadar ve nasıl hesaplanır?

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Emlak vergisi son ödeme tarihi 2025: Emlak vergisi 1. taksit ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi hesaplama - 2

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ

2025 yılının ilk taksit emlak vergisi ödemeleri 31 Mayıs'ta son buluyor. Ödemeler belediyelerden yapılabildiği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinden de gerçekleştirilebilir.

2025'in ikinci dönem taksit ödemesinin son tarihi ise 30 Kasım'dır.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME EKRANI

Emlak vergisi son ödeme tarihi 2025: Emlak vergisi 1. taksit ne zaman ve nasıl ödenir? Emlak vergisi hesaplama - 3

EMLAK VERGİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi, taşınmazın türü ve bulunduğu il ve ilçeye göre değişiklik gösterir. Ödenecek tutar ise taşınmazın satış esnasında belirlenen rayiç bedeli üzerinden hesaplanır. Konutlardan binde 1, mesken dışı binalardan binde 2, arazilerden binde 1, arsalardan da binde 3 oranında emlak vergisi tahsil edilir. Söz konusu mülkün büyükşehirlerde olması halinde ise emlak vergisi yüzde 100 artış gösterir.

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