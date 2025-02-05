Emlakçıya sattığı arazideki konteynırını geri alınca 88 yaşında hapse girdi: Bu durumu sindiremiyoruz
Bursa'da 13 yıl önce emlakçıya arsa satan 88 yaşındaki adam, iddiaya göre arsadaki konteynırını geri alınca arsanın yeni sahibi şikayetçi oldu. 88 yaşındaki adam hakkında mahkeme hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklanıp cezaevine götürülen emekli adamın 80 yaşındaki eşi ise bir torba ilaçla onu cezaevine gönderdi. Bugüne kadar hiç bir suça karışmayan Necdet Özgel'in eşi Nurten Özgel, "Bu durumu içimize sindiremiyoruz" dedi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Necdet Özgel, 13 yıl önce kendisine ait arsayı köydeki emlakçıya sattı. İddiaya göre Özgel, arsayı emlakçıya satarken, ''Arsamın içinde konteynır var, onu satmıyorum müsait olunca senden alırım'' dedi. Emlakçı da Özgel'e "Ne zaman müsait olursan o zaman alırsın" karşılığını verdi.