Emlakçıya sattığı arazideki konteynırını geri alınca 88 yaşında hapse girdi: Bu durumu sindiremiyoruz

Hakim karşısına çıkan yaşlı adam durumu izah etmesine rağmen, kendisine 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Verilen kararla Özgel ailesi ikinci bir şoku yaşadı. 88 yaşındaki adam jandarma ekiplerince Balat Açık Cezaevine sevk edilirken, yaşlı adamın 80 yaşındaki eşi ise kendisini bir torba ilaçla uğurladı. Yaşlı adamın daha önce bir suç kaydının bulunmaması ve iddia üzerine cezaevine girmesine aile tepki gösterirken, "Bu adam 4 gün önce hastaneden çıktı, iddia üzerine cezaevine atıldı. Bu zamana kadar suç işlememiş şimdi mi suç işledi" diye konuştu.